AOU Pisana: primo Premio ‘Selena Palma’ alla specialista Wenqian Zhong del Centro Trasfusionale

Scuola e Università Pisa
Wenqian Zhong, medico a contratto nell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, ha conquistato il I° posto nell’ambito del Premio “Selena Palma”, assegnato dalla Sidem-Società italiana di emaferesi e manipolazione cellulare al lavoro di maggior rilievo scientifico presentato da un giovane medico con meno di 40 anni di età.

Il riconoscimento – consistente in un assegno di ricerca da ripartire con altri due colleghi di altri centri italiani classificatisi al secondo e terzo posto - è stato consegnato durante il recente congresso nazionale tenutosi a Pisa.

Il lavoro pisano è intitolato: “Protocollo di desensibilizzazione nei trapianti di rene ABO-I: esperienza decennale in Aoup” , frutto di una stretta collaborazione tra le Unità operative di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, Chirurgia generale e dei trapianti e Nefrologia, trapianti e dialisi.

Fonte: AOU Pisana - Ufficio stampa

