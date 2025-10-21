Arrestato latitante condannato per rapina in villa, durante latitanza una sparatoria e un'aggressione

È terminata a Pisa la latitanza di Allija Zuka, 36 anni, di origine kosovara, ricercato da oltre un anno e condannato in via definitiva a nove anni di reclusione per una rapina in villa commessa il 15 febbraio 2021 a Pontedera, ai danni di un’anziana di 83 anni. L’uomo è stato arrestato sabato pomeriggio dai Carabinieri di Pisa, con il supporto operativo dei Ros e del Gis, in un appartamento a Riglione-Oratoio, nella periferia pisana.

Durante la rapina del 2021, la vittima fu percossa e minacciata, riportando un infarto dal quale fortunatamente si riprese. Zuka aveva agito con due complici, arrestati poco dopo il colpo.

Dopo aver scontato parte della pena in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, l’uomo era evaso nel luglio 2024, distruggendo il dispositivo di controllo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel periodo di latitanza avrebbe preso parte ad altri episodi criminali, tra cui una sparatoria a Ponsacco nell’ottobre scorso e l’aggressione al gestore di un night club del Pisano due mesi più tardi.

Zuka, che si nascondeva con l’aiuto inconsapevole di conoscenti, è stato trasferito in carcere e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.