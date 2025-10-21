Brogi & Collitorti lancia i due marchi EMC e Foton: "Radici sul territorio e visione internazionale"

Novità nelle concessionarie Brogi & Collitorti. Le sedi di Empoli, Viareggio, Pisa, Livorno, Grosseto, Pontedera e Pistoia, accolgono i due brand EMC e Foton.

Suv, city Suv, pick-up e fuoristrada, i modelli si presentano in tutte le concessionarie del Gruppo con possibilità di test drive. Sabato 18 ottobre lancio ufficiale nella sede empolese, punto strategico per la diffusione dei due marchi, protagonisti di una serata inaugurale: "È per noi un passo importante nella continua evoluzione del Gruppo - spiega Luigi Oliverio, Brand Manager Brogi & Collitorti per EMC e Foton. "La nostra filosofia è sempre stata quella di anticipare le esigenze del mercato e offrire ai clienti soluzioni concrete, moderne e accessibili. EMC e Foton si inseriscono perfettamente in questa visione".

Dall’avventura all’uso quotidiano, la EMC è presente con il 212, un 4x4 concepito con un’impronta off-road militare ma anche i modelli Suv, fino alla Yudo, crossover totalmente elettrico.

EMC 212 (foto gonews.it)

EMC 212 monta un motore 2.0 turbo benzina da 217 CV abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale inseribile con riduttore. Da marzo sarà commercializzata la versione diesel. Tra le sue caratteristiche tecniche si trovano altezza da terra di 235 mm, capacità di traino fino a 2.000 kg, angoli di attacco di 40° e di uscita di 36° e profondità di guado fino a 850 mm. È disponibile nelle varianti Adventurer e Officier, con dotazioni interne moderne (climatizzatore bi-zona, infotainment, telecamere 360°, sedili riscaldati con funzioni massaggio, smart key) pur mantenendo una struttura robusta e orientata all’uso "vero" in fuoristrada.

Sempre in casa EMC Auto ci sono i Suv. A partire da EMC 4, un city-SUV compatto, benzina ma anche Gpl, sia con cambio manuale che automatico, disponibile in un’unica versione full optional: può essere guidata dai neopatentati. La EMC 6, variante più "spaziosa" anch’essa disponibile benzina con cambio manuale (che la rende adatta ai neopatentati) o automatico, e anche in versione BiFuel (benzina + GPL). Poi il Suv di cateogoria superiore, la EMC 7 disponibile con motorizzazione 1.5T GDI, cambio automatico (7DCT) e ambienti full optional; anche per questo modello è prevista la possibilità dell’alimentazione BiFuel benzina/GPL. Infine la EMC Yudo, crossover totalmente elettrico e buona dotazione tecnologica di serie con un display da 12,3”. All’interno si notano dei curati sedili in ecopelle e è dotata di una batteria da 41,7 kWh.

Un’offerta che si rafforza per Brogi & Collitorti, simbolo di un percorso di crescita che come affermano dal gruppo "unisce radici solide sul territorio e una visione sempre più aperta e internazionale". Coperti segmenti diversi, dal fuoristrada all'uso urbano, dallo spazio familiare al lavoro, frutto della partnership tra il gruppo toscano e Emc Auto, che in Italia importa Foton e commercia il proprio marchio: "Rappresenta una collaborazione basata su valori condivisi: affidabilità, passione e attenzione alle persone. Tutto ciò che per noi significa fare automotive" aggiunge Oliverio. Nel mondo professionale del trasporto per Foton si trovano appunto i pick-up, nei modelli Tunland G7 e Tunland V9.

EMC 4, EMC 6, EMC 7, EMC Yudo, EMC 212 e i modelli Foton sono disponibili per le prove ai potenziali clienti, prenotando un appuntamento con i consulenti per sperimentare su strada le diverse configurazioni: fuoristrada, pick-up e Suv. "Sarà possibile salire al volante e scoprire in prima persona le caratteristiche dei mezzi - conclude Oliverio - toccando con mano solidità, comfort e tecnologia. Vi aspettiamo in tutte le nostre sedi".

Brogi & Collitorti a Empoli si trova in via di Bronciana, 4, telefono 057194581

Sul sito web tutte le altre sedi e informazioni