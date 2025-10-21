IX edizione della 'Camminata tra gli Olivi' a Calci: una giornata tra degustazioni e iniziative per la pace

Domenica 26 ottobre degustazioni, passeggiate tra gli ulivi e iniziative delle aziende locali accanto al Palazzo Comunale ‘Sandro Pertini’

Domenica 26 ottobre 2025, il Comune di Calci aderisce alla IX edizione della 'Camminata tra gli Olivi', la manifestazione promossa dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, che quest’anno ha come tema 'Coltiviamo la Pace'.

Dalle ore 10 alle ore 17, accanto al Palazzo Comunale ‘Sandro Pertini’, sarà allestita un’area espositiva con banchi di degustazione di oli locali, grazie alla collaborazione con Vetrina Toscana e le aziende olivicole del territorio.

Le passeggiate tra gli uliveti e le iniziative collaterali sono organizzate direttamente dalle aziende partecipanti. Per informazioni specifiche, è possibile contattare:
Azienda Agricola Cristiana Ruschi - info@alpalazzaccio.com - 338.3129540 Azienda Agricola Elter Francesco - info@agrielter.com - 329.6764814 Azienda Cheyenne - virgilionardi@gmail.com - 328.2162718 Azienda Olearia Romani - info@romaniolearia.com Fattoria di Crespignano - paolotell.pt@gmail.com - 335.430163 Fattoria San Vito - info@fattoriasanvito.it - 353.4627989 Podere del Pari - loredana.fortunato@poderedelpari.it - 338.3100210

