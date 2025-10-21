Casciana Terme in festa con le mitiche Fiat 500: motori, storia e convivialità in un’unica giornata

Casciana Terme si prepara a vivere una giornata straordinaria con il raduno delle iconiche Fiat 500, simbolo intramontabile del design e dello stile italiano, domenica 26 ottobre coloreranno le strade del borgo termale attirando appassionati, curiosi e famiglie.

L’evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Centro Commerciale Naturale di Casciana Terme, con il patrocinio del Comune di Casciana Terme Lari, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e la collaborazione dell’Associazione Risveglio del Borgo e delle Terme di Casciana.

Tra motori, visite guidate, musica e momenti di convivialità, il raduno promette di trasformare il centro storico in una vera e propria festa dedicata agli amanti delle due ruote e della tradizione automobilistica.

Felice di questa iniziativa il Sindaco del Comune di Casciana Terme Lari Paolo Mori: “Siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione: portare le 500 storiche nel cuore del nostro centro termale significa arricchire ulteriormente l’offerta turistica e valorizzare il fascino del nostro borgo. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa”.

L’appuntamento prenderà il via alle ore 10 con l’arrivo delle auto in Piazza Martiri della Libertà, che si trasformerà in un’esposizione a cielo aperto delle Fiat 500 più belle e originali.

“Sono felice che un evento come questo si svolga qui, a Casciana Terme, una location ideale. Crediamo molto in questo territorio, che sa offrire tanto all’intera Valdera grazie alle sue peculiarità e al suo patrimonio turistico e culturale” afferma il Presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli “Ringrazio l’amministrazione comunale per la collaborazione e la fiducia e anche la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, sempre al nostro fianco nel sostenere le iniziative del territorio. È importante continuare a portare energia, passione e nuove idee nei vari comuni della provincia".

“Quella di domenica sarà un’esperienza completa: storia, benessere e gastronomia locale. Ci aspettiamo tanti appassionati, sia del mondo delle 500 sia semplici visitatori che vorranno scoprire Casciana Terme e i suoi dintorni” spiega la Presidente del Centro Commerciale Naturale di Casciana Terme Michela Mazzardi.

Commenta positivamente questo appuntamento l’Assessore al Commercio del Comune di Casciana Terme Lari Rossana Sordi: “Iniziative come questa creano una rete di interesse che va oltre la singola giornata: mettono in connessione persone, attività e attrattori turistici. Sarà una giornata all’insegna del divertimento, della leggerezza e della passione, perché la 500 è un’icona che porta allegria e ricordi positivi”.

Una volta sistemate le vetture, i partecipanti riceveranno omaggi di benvenuto e potranno prendere parte a un aperitivo offerto, prima di partire per una visita guidata dall’Associazione Risveglio del Borgo, ai principali punti di interesse di Casciana Terme, tra storia, arte e cultura locale.

“Questo evento è nato quasi come una sfida” commenta il Coordinatore Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli “Oggi possiamo dire che si tratta di una giornata davvero interessante, ricca di contenuti e di motivi per partecipare. L’obiettivo principale è sempre lo stesso: dare visibilità al tessuto commerciale e valorizzare il territorio. Casciana Terme è un luogo che ha tanto da offrire e che merita di essere vissuto, visitato e conosciuto sempre di più, anche in chiave turistica”.

Il pranzo sarà l’occasione per assaggiare i piatti tipici del territorio, prima di affrontare un giro panoramico di circa 15 chilometri tra Casciana Terme e Lari , ammirando alcuni dei paesaggi più suggestivi della Valdera.

Al rientro in piazza, verranno premiate le tre Fiat 500 più iconiche, mentre musica e intrattenimento accompagneranno la conclusione della giornata.

Tutti i partecipanti potranno inoltre usufruire di sconti dedicati per l’accesso alle celebri Terme di Casciana, per un’esperienza di relax completa.

Un’occasione unica per celebrare la storia della Fiat 500, vivere la bellezza di Casciana Terme e della Valdera e trascorrere una giornata all’insegna della passione, della socialità e del divertimento per tutta la famiglia.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate