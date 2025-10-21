Cerreto Guidi, convocato il Consiglio comunale il 23 ottobre

È convocato per giovedì 23 ottobre, alle ore 21 nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono tre gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Sindaco;
2. Ratifica deliberazione G.C. N.207 del 30/09/2025, avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027, al DUP 2025-2027 ed alla nota integrativa 2025”;
3. Proroga convenzione per la gestione in forma associata del Giudice di Pace di Empoli: approvazione.
<< Indietro