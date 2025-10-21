Cerreto Guidi: Presentazione di 'Non avere paura del buio', il libro di filastrocche di Mariangela Giusti

Rivolto a insegnanti, educatori e genitori, oltre che a bambini e ragazzi, “Non avere paura del buio”, contiene 16 filastrocche dell’autrice e pedagogista empolese Mariangela Giusti, accompagnate da bellissime tavole illustrate da Alessia Roselli e corredate da una serie di schede operative con proposte formative e didattiche.

Il libro è finalizzato a proporre una didattica inclusiva: le schede sono infatti progettate per facilitare il dialogo nei contesti formativi ed educativi di tutti gli ordini di scuola. Tante proposte, che potranno essere usate nelle situazioni didattiche più diverse. Curiosità interessante del libro è la presenza di un qr code per ciascuna filastrocca: inquadrandolo, se ne ascolta l’interpretazione di una attrice professionista (Giancarla Goracci).

La presentazione del libro, edito da Junior Bambini di Bergamo, si terrà venerdì 24 ottobre alle ore 21,15 nei locali della biblioteca “Emma Perodi”, alla presenza dell’autrice e della Sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

Il libro della prof.ssa Mariangela Giusti permette di raccontare la vita di tutti i giorni (compleanni, arrabbiature, fatica, scampagnate in famiglia o con gli amici), con l’uso di filastrocche che non mancheranno di appassionare e coinvolgere i lettori.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa