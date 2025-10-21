'Che fine faremo?', a Certaldo un incontro promosso da ANPI e ANTHOS su clima ed energia

'Che fine faremo?' è il nome dell’iniziativa promossa da ANPI con l’adesione di altre associazioni del territorio e il Patrocinio del Comune di Certaldo, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 21,00 presso i Macelli Public Space, in Piazza dei Macelli. La serata si propone di approfondire i temi del cambiamento climatico e della transizione energetica, in un contesto reso ancora più complesso dai venti di guerra, dalle difficoltà economiche e dalle resistenze politiche.

Interverranno Susanna Corti, Dirigente di Ricerca presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR e membro del Comitato Scientifico Congiunto che coordina il Programma Mondiale per la Ricerca sul Clima, e Vittorio Marletto, fisico ed ex responsabile dell’Osservatorio Clima in Arpae Emilia-Romagna, oggi impegnato come divulgatore su temi energetici e di mobilità sostenibile. La serata vedrà inoltre la partecipazione di Simone Scardigli, Assessore all’Ambiente del Comune di Certaldo.

I temi dell'incontro

I dati più recenti sul clima globale evidenziano l’urgenza del tema: nel 2024 le temperature medie globali sono state superiori di 1,6° rispetto ai livelli preindustriali e le emissioni di CO2 hanno raggiunto un nuovo record di 41,6 miliardi di tonnellate, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente. L’aumento della spesa militare dei Paesi della Nato nei prossimi dieci anni produrrà oltre mille milioni di tonnellate di CO2, mentre la superficie terrestre esposta al rischio siccità è raddoppiata nel secolo scorso, arrivando al 40% delle terre emerse.

Le conseguenze di ondate di calore, siccità e inondazioni hanno già colpito duramente l’Europa: nell’estate 2025 le perdite economiche sono state stimate in 43 miliardi di euro, di cui 12 miliardi solo in Italia. Nonostante l’85% dei cittadini europei consideri il cambiamento climatico una priorità urgente, la transizione energetica incontra ancora resistenze politiche, con alcuni Stati membri che rallentano l’attuazione del Green Deal europeo varato nel 2019.

Secondo la Corte di giustizia internazionale delle Nazioni Unite, gli Stati devono affrontare la "minaccia urgente ed esistenziale" del cambiamento climatico; il mancato rispetto degli obblighi previsti dai trattati può configurare una violazione del diritto internazionale. La serata di Certaldo si propone quindi di fare il punto sulle azioni e i progetti avviati dallo Stato e dalle Amministrazioni pubbliche italiane per fronteggiare questa crisi globale e delineare possibili strategie per un futuro sostenibile.