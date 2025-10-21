Colpita da sassi durante una rissa ad Arezzo, muore una cagnolina

Durante una rissa avvenuta nei giorni scorsi al parco del Pionta di Arezzo una cagnolina chihuahua, a passeggio con il suo padrone proprio in quel momento, è stata colpita da sassi durante una rissa ed è morta riportando gravi ferite alla testa.

La sassaiola è scoppiata nel corso del tafferuglio tra giovanissimi. Nonostante l'intervento del veterinario, le lesioni si sono rivelate troppo gravi e si è resa necessaria la soppressione.

Questo il commento dell'assessore Giovanna Carlettini: "È successo durante una rissa fatto che manifesta ancora una volta il degrado prima di tutto morale di certe persone. L'incidente, oltre a rappresentare un grave atto di turbativa dell'ordine pubblico, evidenzia un livello di crudeltà che non può essere tollerato." Carlettini ha espresso vicinanza ai proprietari del cane, "strappato loro in modo così assurdo".