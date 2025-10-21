Domenica prossima torna il mercato straordinario a Castelfranco di Sotto

Una giornata di festa e la conferma di una manifestazione ormai divenuta tradizionale a Castelfranco. Il comune sta allestendo per domenica prossima, 26 ottobre, l'ottava edizione del Mercato Straordinario. Una giornata che porterà ambulanti ed espositori in tutto il paese. Il Mercato straordinario composto perlopiù da commercianti di generi non alimentari e alimentari (ambulanti che vendono abbigliamento di qualità, generi vari, panini e dolciumi) si snoderà dal semaforo all'inizio della via Francesca Nord fino a parte del parcheggio in piazza XX Settembre, dove per altro, nella stessa giornata sono previste le manifestazioni culturali organizzate dalla Biblioteca Comunale con la fiera dei vari editori "Loggiati di carta" nell'ambito del festival della lettura.

Nel centro storico, invece, il comune in collaborazione con le associazioni dei commercianti - Confcommercio e Confesercenti - ha organizzato il mercatino dell'artigianato e dell'hobbistica che si snoderà per le vie del centro storico, creando un percorso in diretta continuità con l'altro mercato. Qui sono stati selezionati espositori di assoluto livello, in grado di dare varietà e qualità alle merci presentate. Negli anni questo mercato ha sempre riscosso un notevole successo di pubblico richiamando persone anche dai comuni limitrofi. “Anche quest'anno il comune ripropone questo mercato straordinario, - spiega l'assessore al commercio Pino Calò - occasione per valorizzare e rivitalizzare Castelfranco e il centro storico. Nel nostro intento c'è quello di potenziare iniziative come questa per sostenere il commercio ambulante, ma anche e soprattutto quello stabile. L'obiettivo finale poi è quello di creare occasioni per permettere a cittadini e visitatori di vivere Castelfranco di Sotto nella sua completezza”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa