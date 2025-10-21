Emma Villas Codyeco Lupi Siena, al via la stagione casalinga: domenica il debutto contro Sviluppo Sud Catania

Dopo una giornata di riposo al rientro dalla trasferta di Pineto, la squadra di coach Petrella ricomincia gli allenamenti in vista della prima partita casalinga al PalaParenti di S. Croce sull’Arno.

Nella giornata di oggi la squadra ha completato la doppia seduta con pesi+tecnica al mattino e una seduta di sola tecnica al pomeriggio, il medesimo programma verrà replicato giovedì. Per le giornate di mercoledì e venerdì è prevista una sola seduta di allenamento sul taraflex al pomeriggio. Sabato, nel primo pomeriggio, è in programma la rifinitura finale in vista del match il giorno seguente.

Domenica 26 settembre appuntamento al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno per la prima partita casalinga dei nostri ragazzi che incontreranno Sviluppo Sud Catania. L’inizio del match è previsto per le ore 17 e la prevendita è già attiva sul circuito CiaoTickets al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/emma-villas-codyeco-lupi-siena-sviluppo-sud-catania. Il biglietto intero avrà il costo di 12€, il ridotto costerà invece 7€. Le riduzioni si applicano a tesserati Fipav, over 70, ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Per i bambini tra i 9 e i 5 anni, il ticket avrà il prezzo di 1€. La biglietteria del PalaParenti sarà aperta domenica, il giorno del match, dalle 15.

Un avviso importante per gli abbonati e per chi vorrà sottoscrivere l’abbonamento nelle prossime settimane. In fase di sottoscrizione dell’abbonamento viene chiesto quale posto si vuole occupare al PalaParenti. Dato che il sistema di CiaoTicket non prevede la possibilità di scegliere autonomamente il posto anche per il PalaEstra, chi vuole un posto specifico è invitato a contattare la biglietteria scrivendo una mail a biglietteria@emmavillasvolley.com e specificare quale posto vuole occupare al PalaEstra di Siena.

Fonte: Emma Villas Codyeco Lupi Siena