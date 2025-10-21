Empoli Fencing Club in gara a Chiavari

Il fine settimana vedrà impegnati gli atleti dell’Empoli Fencing Club nella prima prova interregionale di spada a Chiavari, appuntamento che apre la stagione agonistica.
In pedana scenderanno Mia Giotti, Camilla Santalucia, Emanuele Peruzzi, Simone Bottiglieri, Camilo Utreras e Samuele Rossi, pronti a confrontarsi con i migliori schermidori di Toscana e Liguria.
Per il club empolese si tratta di una trasferta importante, occasione di crescita e confronto per i giovani atleti, che porteranno con orgoglio i colori dell’Empoli Fencing Club.
Fonte: Empoli Fencing Club
