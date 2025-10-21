Emù in fuga a Marina di Pisa: caos sul viale D’Annunzio

Attimi di caos questa mattina lungo il viale D'Annunzio, la strada che costeggia il litorale, dove un emù, grande e veloce uccello australiano simile allo struzzo, ha improvvisamente fatto la sua comparsa tra gli automobilisti. L’animale, che può superare i due metri di altezza e i sessanta chili di peso, si era allontanato dal recinto di un’area privata, approfittando di un cancello lasciato aperto.

Numerose le segnalazioni degli automobilisti che si sono trovati l'animale sfrecciare a gran velocità per la strada, creando non pochi disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti polizia municipale, carabinieri forestali e le guardie zoofile del Nogra, per garantire la sicurezza e monitorare l’emù.

Dopo alcune ore di ricerche, l’emù è stato recuperato sano e salvo dalla sua proprietaria, che è riuscita a tranquillizzarlo e a riportarlo nel suo recinto. In un post sui social, la donna ha ringraziato chi aveva fornito segnalazioni e ha spiegato che l’animale ora sarà sottoposto alle necessarie verifiche sanitarie da parte delle autorità veterinarie.

