Festa della Castagna, il programma a Vinci

Per domenica 26 ottobre il Centro Commerciale Naturale Vincincentro ha organizzato la Festa della castagna (https://www.comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune/eventi/festa-castagna-2025/), con un programma ricco che animerà il centro del Capoluogo per tutto il giorno: dalle 10, Piazza della Libertà e Via Giovanni XXIII ospiteranno stand gastronomici con prodotti tipici locali e un mercato artigianale, oltre all’offerta di dolci stagionali, quali fruciate, necci e castagnaccio.

Durante la giornata spazio anche per i più piccoli con i laboratori curati dalla Vab di Vinci per la decorazione delle zucche.

Alle 11.30, Daniele Vanni, sindaco di Vinci, celebrerà l’Anno del volo salutando la mongolfiera che si alzerà dal borgo.

Alle 14 è prevista la Camminata tra gli olivi (https://www.comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune/eventi/camminata-olivi-2025/), manifestazione giunta alla 9ª edizione e curata da Mangiaggiro, che aspetterà in Piazza della libertà chi si sarà prenotato (gratuitamente, scrivendo a mangiaggiro@gmail.com o chiamando l’ufficio turistico allo 0571933285). L’escursione prevede una visita all’oleificio Montalbano con degustazione dell’olio nuovo, e la visita alla sezione del Museo Leonardiano “Leonardo e la pittura”.

Alle 16.30, lo spettacolo di bolle di sapone, sempre in Piazza della Libertà.

La settimana gastronomica

Domenica 26 ottobre, la Festa della castagna apre anche la consueta Settimana gastronomica, curata e promossa dal Centro Commerciale Naturale Vincincentro, nella quale bar, ristoranti e gelaterie del capoluogo metteranno a disposizione un’ampia scelta di prodotti locali stagionali, a base di castagne, zucca o funghi porcini. L’offerta si può consultare sul sito del Comune di Vinci, al link https://www.comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune/eventi/settimana-gastronomica-2025/.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

