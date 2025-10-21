Filo d’identità, incontro con l’autrice Monica Giorgi a Fucecchio

Il Comune di Fucecchio rinnova il suo impegno per la cultura e il dialogo con un nuovo appuntamento del progetto Filo d’identità – Incontri, storie, corpi, in un percorso che attraversa i territori del Valdarno inferiore. Il mini tour si avvolgerà attorno all'attivista Monica Giorgi, ex tennista e filosofa anarchica che ha scelto di donare la voce al proprio racconto autobiografico "domani si va al mare" scritto dalla giornalista Serena Marchi e pubblicato dalla casa editrice Fandango; un libro che parla di libertà, crescita e riconoscimento di sé e che diventa punto di partenza per riflettere su come le storie personali si intrecciano con quelle collettive.

L’autrice sarà a Fucecchio venerdì 24 ottobre alle ore 10.30: Giorgi dialogherà con gli studenti dell’Istituto superiore Arturo Checchi di Fucecchio, accompagnata dal consigliere comunale Gianmarco Geloso, in un momento di confronto pensato per le giovani generazioni.

Il progetto Filo d’identità nasce all'interno del comitato Arci Valdarno inferiore e intende promuovere una riflessione condivisa sui temi della memoria, dell’esperienza e del riconoscimento reciproco. Ogni tappa del festival è un invito a fermarsi e ad ascoltare: a riconoscersi nelle parole degli altri, a trovare nelle storie raccontate un frammento della propria identità.

L'incontro – riservato alle scuole - è un’occasione preziosa per avvicinarsi alla letteratura contemporanea, incontrare autori e autrici del panorama nazionale e partecipare attivamente alla vita culturale del territorio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale “Indro Montanelli” di Fucecchio ai recapiti: biblioteca@comune.fucecchio.fi.it e 0571 268229.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa