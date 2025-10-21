Formazione continua gratuita e certificata grazie al progetto Edvance dell’Università di Pisa

Una innovazione nella formazione continua che parte dalle università. Sono disponibili on line corsi gratuiti e certificati su temi strategici per l’innovazione e la crescita professionale: cybersecurity, intelligenza artificiale, analisi dei dati, comunicazione sanitaria, ma anche sostenibilità digitale, economia, management, tecnologie per i beni culturali e competenze trasversali.

Questa opportunità è resa possibile grazie a Edvance, uno dei tre digital education hub nazionale che riunisce 17 università italiane, tra cui l’Università di Pisa. Edvance promuove una formazione di qualità, gratuita e accessibile, mettendo a disposizione oltre 200 corsi online per chi desidera aggiornare le proprie competenze o acquisirne di nuove, indipendentemente dal titolo di studio o dalla professione. Tutti i percorsi sono accessibili con SPID e rilasciano un attestato digitale immediato al completamento.

Con la partecipazione a Edvance, l’Università di Pisa rafforza il proprio impegno nel favorire la formazione permanente, rendendo più semplice per persone, comunità e imprese affrontare le sfide della trasformazione digitale e sociale.

Un modello che si ispira alle migliori esperienze internazionali – come quelle di Harvard, MIT, Berkeley e Cambridge – dove l’apprendimento continuo è parte integrante della cultura accademica.

"Vogliamo allargare le possibilità di accesso alla qualità della formazione universitaria per i nostri studenti e guardando alla società civile, anche sfruttando le risorse dell’online, in modo aperto, flessibile e certificato", dichiara Giovanni Paoletti, Prorettore per la Didattica dell'Università di Pisa. "Edvance ci aiuta ad abbattere le barriere e i costi, accelerando la diffusione democratica della cultura e delle competenze digitali indispensabili al rinnovamento del sistema Paese".

Cos’è Edvance

Edvance è una rete coordinata dal Politecnico di Milano e finanziata dal MUR nell’ambito del PNRR. Coinvolge 17 università – tra cui l’Università di Pisa, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Politecnico di Torino, Università Ca’ Foscari Venezia, Università di Cagliari, Macerata, Brescia, Trento e altre – comprese 4 istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) e partner del mondo produttivo e tecnologico, per allineare i contenuti ai fabbisogni di imprese e territori.

"Ci rivolgiamo a lavoratori, lavoratrici e professionisti, docenti, imprese e Pubblica Amministrazione, oltre che a studenti e studentesse" aggiunge Federica Paganelli del Dipartimento di informatica e referente Edvance per l’Università di Pisa. "Con Edvance offriamo percorsi modulabili e certificazioni immediate per favorire occupabilità e riqualificazione".

Come funziona (in 4 passi)

Scegli il corso (es. cybersecurity, base di dati, reti di computer, comunicazione sanitaria, intelligenza artificiale, sostenibilità, management, ecc.) su https://www.edvance.it

Accedi al corso con SPID o con credenziali federate EduGain (per le studentesse e gli studenti universitari)

Segui le lezioni online: video, simulazioni, esercizi interattivi ecc.

Ottieni la certificazione open badge e caricala su LinkedIn o nel Curriculum.

Per info visita la pagina dell’Università di Pisa dedicata al progetto https://www.unipi.it/edvance/ e la piattaforma Edvance https://www.edvance.it\

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa