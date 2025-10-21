Furto con spaccata in un bar sul viale Europa: arrestati un 29enne e un 45enne

Sono due gli uomini arrestati per il furto con spaccata avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Lucca. Il primo è un 29enne incensurato, il secondo un 45enne con diversi pregiudizi penali per reati contro il patrimonio. L’accusa è di furto aggravato in concorso.

Secondo quanto ricostruito, poco dopo l’una di notte, i due uomini stavano viaggiando a bordo di una Hyundai i20 tra le vie di Lucca e Capannori, probabilmente alla ricerca di un obiettivo. Giunti a Marlia, in una stradina secondaria nei pressi di Viale Europa, uno dei due è sceso dal veicolo, ha attraversato un campo al buio e ha sfondato la porta vetrata di un bar lanciandole contro un tavolo preso dal dehor esterno. All’interno del locale ha prelevato il registratore di cassa contenente denaro contante, nonostante l’allarme antintrusione fosse scattato, e si è dato alla fuga insieme al complice.

I Carabinieri, che da giorni avevano predisposto controlli mirati per contrastare queste “spaccate” ai danni dei commercianti, sono riusciti a intercettare i due poco dopo in via Puccini a Porcari. Durante la perquisizione del veicolo e degli arrestati, sono stati sequestrati strumenti usati per il furto, tra cui uno scalpello, una torcia e guanti, e recuperata la refurtiva, poi restituita al proprietario del bar.

Gli arrestati, che potrebbero essere coinvolti in altri colpi simili avvenuti nei mesi scorsi in provincia di Lucca, sono stati trattenuti nella camera di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri, in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.

