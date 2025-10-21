Gli auguri al Cardinale Simoni nel 97° compleanno, visita a San Donato a Livizzano

Il 18 ottobre del 1928 nasceva un Albania Padre Ernest Simoni da famiglia cattolica nel nord del “paese delle aquile”.

Il 97° compleanno è stato festeggiato alla santa messa di ringraziamento del suo genetliaco nel giorno dedicato a San Luca Evangelista con una sentita e calorosa festa a sorpresa presso la parrocchia di San Donato a Livizzano, tanto cara al Cardinale e visitata decine e decine di volte nell’instancabile e zelante apostolato del porporato dal suo trasferimento a Firenze avvenuto poche settimane dopo l’elevazione alla dignità cardinalizia.

Sono pervenuti gli auguri dall’Italia, dall’Albania e da tutto il mondo al venerato Cardinale Ernest Simoni conosciuto da tutti dopo l’incontro con Papa Francesco nella cattedrale di Tirana del 2014 dove il pontefice si commosse fino alle lacrime e lo rivestì due anni dopo della porpora cardinalizia definendolo più volte un martire vivente per i suoi 28 anni trascorsi ingiustamente in prigione tra carcere e lavori forzati nello scorso secolo durante la persecuzione in odio alla fede perpetuata dal regime comunista di Albania, unico stato per costituzione definito ateo.

Il Cardinale nel suo ultimo incontro in piazza San Pietro con Papa Leone XIV aveva ricevuto personalmente dal Sommo Pontefice l’incoraggiamento, l’augurio e la gratitudine per il suo apostolato a servizio del popolo di Dio e della Santa Chiesa.

Si respirava davvero un clima di familiarità nella cittadella mariana di Montespertoli baciata da un tenero sole che riscaldava la giornata autunnale di ottobre e ha permesso al termine della celebrazione eucaristica di poter festeggiare il presule sul sagrato della chiesa dove tra gli applausi dei tanti fedeli presenti ha brindato al suo compleanno incontrando con la paternità del buon pastore fedeli italiani e connazionali giunti per stringersi attorno a lui.

Il parroco Don Cristian Meriggi ha portato gli auguri del Cardinale Giuseppe Betori e ha dato lettura in chiesa della bellissima e toccante lettera trasmessa al porporato dall’Arcivescovo di Firenze Monsignor Gerardo Gambelli il quale con queste parole ha salutato Padre Ernest: “la sua persona, il suo zelante apostolato a servizio della Santa Chiesa e del Popolo di Dio è realmente un segno tangibile della Fede e degli insegnamenti di Gesù Buon pastore. Il grazie mio personale e di tutta la diocesi per la sua presenza, i suoi fraterni consigli e l’aiuto nel quotidiano apostolato a servizio della Chiesa Fiorentina nella quale è stato accolto l’8 dicembre 2016. Grazie Eminenza per il grande servizio di aiuto a sostegno ai fedeli sofferenti nel corpo e nello spirito, che da ogni parte vengono a trovarla e che tutti accoglie portando la soave carezza di Gesù misericordioso”