Una città che si mette a correre: presentata la Half Marathon Empoli 2025

Al LINK Fitness Club di Empoli è stata presentata la Half Marathon Empoli 2025, in programma domenica 2 novembre con partenza e arrivo in Piazza della Vittoria. L’evento, organizzato da FISPAL S.S.D. a R.L. e LINK Palestre in collaborazione con Podistica Empolese 1986 ASD, FIDAL e ASI, segna il ritorno di una grande manifestazione podistica nel cuore della città, con l’obiettivo di unire sport, territorio e comunità. Le distanze in programma sono 21 km competitiva FIDAL, 10 km competitiva e 3 km Cardiocamminata aperta a tutti, con la partecipazione speciale di Jill Cooper.

Il percorso partirà da Via Roma, attraverserà il centro cittadino e farà ritorno in Piazza della Vittoria tra applausi e festa, nel cuore pulsante della città. Chi parteciperà riceverà la t-shirt tecnica ufficiale Joma e la medaglia celebrativa dell’evento.

Le iscrizioni sono già aperte sulla piattaforma endu.net. Per informazioni: www.halfmarathonempoli.it; email: info@ halfmarathonempoli.it; telefono: 0571 1738236.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Così Maurizio Bottoni, presidente FISPAL e fondatore di LINK: "È una ripartenza importante per la città e per tutto il movimento sportivo empolese. Abbiamo voluto costruire un evento che non fosse solo una gara, ma una festa collettiva. Empoli ha un’identità forte, e il simbolo del ciuco podista la rappresenta perfettamente: testarda, orgogliosa e pronta a rimettersi in corsa.”

L’assessora allo Sport Laura Mannucci ha commentato: “Ringrazio LINK Palestre, Fispal, Podistica Empolese, Fidal e ASI per aver organizzato questa Half Marathon che ritorna in questa prima rinnovata edizione. Sono fiera del fatto che si svolgerà esclusivamente nel territorio empolese, dal centro alle frazioni, coinvolgendo tante parti della città. I tre percorsi sono alla portata di tutti, da chi è molto preparato fino a chi vuole stare bene con una camminata in città. L'evento sta riscuotendo già un gran successo a livello di iscrizioni e sono certa che porterà un valore aggiunto a una città che è capace sempre di fare sport a grandi livelli con una rete di realtà impegnate in un risultato eccezionale.”

Il sindaco Alessio Mantellassi ha aggiunto: “Lo sport praticato a tutti i livelli è certamente positivo e anche nella vicina piazza Matteotti stiamo lavorando per il rifacimento includendo un anello che possa essere praticabile per la corsa anche in ambito urbano. E proprio la Half Marathon Empoli collega nel segno della corsa il centro e le frazioni, da Nord a Sud e da Est a Ovest, com'è giusto per una corsa cittadina. Il lavoro fatto dagli organizzatori è meritevole di un plauso perché punta a una manifestazione di qualità, nel segno della salute, del benessere e della socialità.”

I percorsi della Half Marathon

La Half Marathon Empoli nasce per essere una manifestazione aperta a tutti, capace di unire la determinazione di chi insegue il cronometro e la leggerezza di chi corre solo per stare bene.

21 KM – Competitiva FIDAL (start h.9:30)

La distanza regina, dedicata agli atleti e ai runner più esperti. Un percorso omologato che attraversa il cuore di Empoli, esce verso Corniola, il lungarno, Tinaia, Cortenuova e restituisce ai partecipanti il piacere di tagliare il traguardo in Piazza della Vittoria, tra applausi e musica. Una gara che vuole riportare Empoli tra le tappe importanti del podismo toscano.

10 KM – Competitiva (start h.9:00)

Perfetta per chi vuole vivere la magia di una grande manifestazione senza affrontare la mezza maratona. Un tracciato veloce e scorrevole, pensato per chi si sta avvicinando al mondo delle gare o per chi cerca una sfida più breve ma altrettanto appagante. La 10K è l’anello di congiunzione tra chi corre per competere e chi corre per passione.

3 KM – Cardio Camminata (start h.8:30)

Una camminata aperta a tutti, pensata per famiglie, gruppi e chiunque voglia vivere una mattina di movimento e allegria. Guidata da Jill Cooper, Fitness Presenter e simbolo del benessere attivo, la Cardio Camminata porterà energia e sorrisi tra le vie della città. Perché Empoli non sarà solo una città che corre: sarà una città che partecipa.