Il centro storico si riempie grazie a Fucecchio Alta in festa

Successo domenica 19 ottobre per “Fucecchio Alta in festa”, la tradizionale festa autunnale organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Fucecchio. Scopo di questo evento nella Fucecchio “insuese” è ogni anno quello di promuovere la parte storica della città con le sue chiese, i monumenti, i luoghi, i suggestivi scorci e palazzi da visitare e le sue tradizioni culinarie. Piazza Veneto si è popolata di visitatori alla scoperta delle varie attrazioni – per grandi e piccini – e anche il museo civico e diocesano (a ingresso gratuito) ha registrato molti ingressi. Alle 10 del mattino, invece, in Collegiata don Roberto Pacini ha celebrato la messa – con la vestizione dei nuovi volontari della Misericordia - a cui è seguita la processione per la Madonna di Piazza, patrona della confraternita.

“Questa è un’importante occasione per promuovere la conoscenza di quanto sia ricco il nostro centro storico, mantenendo viva la memoria del miracolo della Madonna di Piazza. Siamo soddisfatti per la buona riuscita dell’iniziativa che ha portato tanta gente nella parte alta del paese”, hanno aggiunto l'assessore alla cultura Alberto Cafaro e il presidente della Pro Loco Francesco Dei. Appuntamento, quindi, al prossimo anno con Fucecchio Alta in festa.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa