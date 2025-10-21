Interruzione idrica programmata nel comune di Certaldo

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Certaldo, venerdì 24 ottobre dalle ore 8 alle 13 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie: Fiano Rogo, di Casale, di Sticciano, San Martino a Maiano, Pino Scarpeto.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato a nuova data che sarà resa nota con apposito comunicato.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
21 Ottobre 2025

Neonata salvata al Meyer, era arrivata da Gaza con un tumore di 2 chili

È arrivata da Gaza, nata prematura alla 33esima settimana, quando aveva solo 10 giorni, con un tumore molto raro, un teratoma sacro-coccigeo. I medici del Meyer la hanno operata appena [...]

Montespertoli
Attualità
21 Ottobre 2025

Gli auguri al Cardinale Simoni nel 97° compleanno, visita a San Donato a Livizzano

Il 18 ottobre del 1928 nasceva un Albania Padre Ernest Simoni da famiglia cattolica nel nord del “paese delle aquile”. Il 97° compleanno è stato festeggiato alla santa messa di [...]

Cerreto Guidi
Attualità
21 Ottobre 2025

Cerreto Guidi, convocato il Consiglio comunale il 23 ottobre

È convocato per giovedì 23 ottobre, alle ore 21 nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono tre gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Ordine del [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina