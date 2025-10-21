Interruzione idrica programmata nel comune di Certaldo

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Certaldo, venerdì 24 ottobre dalle ore 8 alle 13 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie: Fiano Rogo, di Casale, di Sticciano, San Martino a Maiano, Pino Scarpeto.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato a nuova data che sarà resa nota con apposito comunicato.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque SpA
