La Misericordia di Empoli e Astro insieme per Filo Rosa: un punto di ascolto e sostegno per pazienti oncologiche

In occasione del Mese Rosa, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Misericordia di Empoli e Astro Onlus (associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia) danno vita a un nuovo servizio chiamato “Filo Rosa”: uno sportello di ascolto e di supporto dedicato alle pazienti oncologiche.

Il nuovo spazio sarà presentato sabato 25 ottobre alle ore 10.30 nella sala delle Assemblee, nella sede della Misericordia in via Cavour 32, a Empoli (FI).

Saranno presenti il Governatore della Misericordia di Empoli, Francesco Pagliai, il Presidente dell’associazione Astro, Paolo Scardigli e il vicepresidente Claudio Caponi, la direttrice sanitaria degli Ambulatori della Misericordia di Empoli, Gloria Giustarini, Stefania Caparrini titolare de Le Antiche Mura, Francesca Cecconi estetista oncologica.

Filo Rosa sarà un punto di accoglienza continuativa all’interno degli Ambulatori Medici della Misericordia, in via Cavour 43b a Empoli: qui le pazienti oncologiche potranno rivolgersi per trovare un sostegno e le informazioni di cui hanno bisogno.

L’iniziativa è rivolta a medici, infermieri, farmacisti, operatori del settore e a tutta la cittadinanza.

La Misericordia di Empoli invita tutti a partecipare.

Fonte: Misericordia di Empoli