Lega, sit-in a Fucecchio con Cordone e gli "8 punti per la sicurezza"

Politica e Opinioni Fucecchio
La Lega ascolta i cittadini a Fucecchio, domani 22 ottobre 2025 dalle ore 9,30 alle ore 13 ad un'apposita postazione ubicata in piazza XX Settembre presso il mercato settimanale. In caso di maltempo, la postazione sarà trasferita sotto la tettoia del Bar di piazza XX Settembre, di fronte all'ingresso principale del mercato. A chi parteciperà, sarà consegnata una copia di un volantino con il testo degli '8 punti per la Sicurezza dei cittadini', redatto dal Segretario locale, Marco Cordone, i primi giorni dello scorso mese di settembre ed un gadget della Lega.

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa

