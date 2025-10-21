Lo sportello ambiente di Santa Croce Sull'Arno potenzia il servizio

Lo Sportello ambiente, che si trova nel centro storico di Santa Croce sull'Arno, nei locali della Casa delle associazioni in corso Mazzini, potenzia l'orario di apertura. Alle aperture mattutine (8,30-12,30) previste da qui a fine anno e calendarizzate per il 6 novembre il 4 dicembre, si aggiungono anche tre aperture pomeridiane dalle 14 alle 18, il 27 ottobre, il 24 novembre e il 22 dicembre. Un servizio importante quello offerto dallo Sportello ambiente, che a Santa Croce l'assessore all'ambiente, Sonia Boldrini, ha deciso di potenziare, tenendo conto del gran numero di utenti che se ne avvalgono.

Questo sportello garantisce essenzialmente due servizi: la consegna dei kit dei bidoni e dei sacchetti e la gestione dei servizi collegati a Geofor, come ad esempio l'attivazione del ritiro dei pannolini. Il cittadino inoltre si può rivolgere allo Sportello anche per eventuali segnalazioni di criticità relative ai servizi ambientali. Merita ricordare che i cittadini, quando si recano allo sportello ambiente, devono presentare il codice fiscale e un documento di identità prima di poter accedere ai servizi Tari erogati da questo ufficio. L'istituzione di questo sportello è una scelta che è nata dalla necessità di rendere più preciso e puntuale l'accesso ai servizi erogati da Geofor a cominciare dalla consegna dei kit. Queste attività non potevano più essere svolte dal personale dell'isola ecologia che non era qualificato per identificare gli utenti. Quindi è stato richiesto e creato questo servizio dello Sportello ambiente dall'assessore all'ambiente Sonia Boldrini.

Ovviamente tutte le pratiche amministrative e contabili relative alla tari, continuano ad esser svolte dagli uffici comunali di piazza del Popolo.

“Abbiamo deciso di implementare questo sportello – spiega Boldrini – perché per vari motivi la consegna dei bidoni e l'identificazione delle utenze che chiedono di accedere ai servizi non poteva più essere fatta per vari motivi, dal personale dell'isola ecologica. Quindi per normalizzare il servizio abbiamo scelto questa strada: aprire lo sportello ambiente in modo da fare chiarezza e la direzione sembra essere quella giusta, visto quanto utenti si avvalgono di questo servizio. I cittadini hanno apprezzato questa soluzione e così non solo abbiamo potenziato il servizio, ma abbiamo anche dato una finestra di aperture pomeridiane che possono essere utili a chi la mattina è impossibilitato a recarsi all'Ufficio di corso Mazzini”. A Staffoli, pur registrando un'utenza importante, lo Sportello ambiente di via Indipendenza verrà aperto nella date già programmate il 20 ottobre, 17 novembre e 15 dicembre dalle 8,30 alle 12,30.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa