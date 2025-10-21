M5S Toscana, alcuni attivisti lanciano assemblea per ricostruire il Movimento dal basso: nasce 'Rinascita'

Politica e Opinioni Toscana
I risultati delle elezioni regionali in Toscana parlano chiaro: partecipazione in calo, consenso dimezzato per il Movimento 5 Stelle e una crescente distanza tra base e vertici.

Un gruppo di attivisti e iscritti provenienti da diverse province ha deciso di reagire: nasce così “Rinascita M5S Toscana”, un coordinamento spontaneo che punta a ricostruire dal basso il legame con i territori, restituendo voce e protagonismo agli iscritti.

«Abbiamo pagato decisioni calate dall’alto e alleanze imposte – si legge nel documento – ma nei territori c’è ancora energia e voglia di partecipare. È da qui che ripartiamo.»

Il gruppo annuncia la creazione di un’“Assemblea permanentemente convocata della Toscana”, aperta a tutti gli attivisti e iscritti che condividono l’obiettivo di rigenerare il Movimento con metodo democratico e partecipazione reale.

Cerchiamo si ritrovare la rotta per cui il movimento è nato, per cui si distingue e differenzia dalle altre forze politiche: onestà e trasparenza ,non c è  nessun obiettivo  che può  trascendere da questi principi.

L'appello

Comunicato_M5S_Toscana_2.8.1

 

