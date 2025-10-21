Maurizio Mannoni a Fucecchio per la chiusura della Winter School della Fondazione Montanelli Bassi ETS

Domenica 26 ottobre sarà a Fucecchio Maurizio Mannoni,  giornalista di lungo corso in Rai e già direttore di TG3, poi conduttore di vari spazi di approfondimento.

Mannoni sarà ospite per la IV edizione della Winter School in Giornalismo Internazionale e nuovi media. Come Marco Travaglio aveva aperto l’iniziativa lo scorso 4 ottobre, così Mannoni, la concluderà, sempre con un incontro aperto alla cittadinanza, alle 12,00 presso la sede della Fondazione Montanelli Bassi a Palazzo Della Volta, via G. di San Giorgio 2, Fucecchio (FI).

La ‘Winter School’ ha visto allievi provenienti da tutta la regione, ma anche oltre, affrontare importanti tematiche di grande attualità (dall’Europa e la corsa agli armamenti all’intelligenza artificiale, dall’analisi della Russia oggi agli USA di Trump fino ad arrivare al rapporto tra giornalismo e geopolitica dagli anni della Guerra Fredda ai tempi attuali, nonché al giornalismo investigativo e agli aspetti principali dell’inchiesta).

La “Winter School” è stata realizzata con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, e grazie al sostegno del Comune di Fucecchio nonché con il prezioso supporto della Fondazione CR Firenze e della Regione Toscana.

L’ingresso per domenica 26 all’intervento di Maurizio Mannoni è gratuito ma è consigliata la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo info@fondazionemontanelli.it

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi ETS

