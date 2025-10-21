Muro cadente in Via Salaiola, emessa ordinanza per eseguire i lavori

In questi giorni il primo cittadino di Empoli ha voluto soffermarsi e aggiornare la comunità della frazione di Monterappoli sull’annoso problema (che si trascina da ormai tanto tempo) della parete del muro cadente su via Salaiola – i famosi massi protettivi -. Una situazione gravosa che ha comportato un restringimento della viabilità cittadina, rendendo difficile il vivere quotidiano, creando molti disagi, si appresta ad una soluzione definitiva.

La risoluzione è davvero più vicina (entro l’anno) perché proseguono le interlocuzioni con la proprietà privata ed è stata emessa un’ordinanza che intima l’esecuzione dei lavori necessari per rimettere in sicurezza via Salaiola e quindi la comunità monterappolese.

Se da parte del privato questi lavori non venissero realizzati, il Comune (ed è notizia di questi ultimi giorni) ha la competenza del potere sostitutivo e quindi può provvedere ai lavori, prevedendolo nell’ordinanza stessa. Questo è stato stabilito dalla Prefettura. La soluzione c’è, è realtà e per sottolineare le parole del sindaco del Comune di Empoli, questa situazione era un impegno preso e l’amministrazione comunale si appresta a rispettarlo.

Nel frattempo sono state già previste le risorse necessarie, messe a bilancio (cinquantamila euro), affidata la progettazione ed il Comune è pronto a 'sostituirsi' con i lavori qualora il privato non lo facesse, rimettendo i costi alla proprietà. Lavori che devono partire (rimarca il sindaco) entro l’anno, così da togliere in maniera definitiva i ‘massi’ su via Salaiola e far tornare alla vita normale una comunità che da troppo tempo aspetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

