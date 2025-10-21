Oltre 7 milioni a Capraia e Limite e Empoli per rafforzare la qualità del territorio

Rafforzare la qualità urbana e ambientale del territorio fra Empoli e Capraia e Limite, migliorando la mobilità sostenibile, la fruizione degli spazi pubblici e la connessione con il fiume Arno, in una prospettiva di rigenerazione e innovazione sostenibile. E’ l’obiettivo della delibera proposta dall’assessore alle infrastrutture, urbanistica e governo del territorio Stefano Baccelli approvata ieri dalla giunta di Palazzo Strozzi Sacrati con cui si dà il via libera allo schema di accordo di programma per la realizzazione delle operazioni previste dalla strategia territoriale in aree urbane “Arno Vita Nova Move Live Learn”, promossa dai Comuni di Empoli e Capraia e Limite nell’ambito del Programma regionale Fesr 2021–2027.

L’accordo, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, costituisce il passo decisivo per l’assegnazione delle risorse e l’avvio concreto dei progetti.

Il contributo regionale sarà finanziato attraverso fondi comunitari, statali e regionali e consentirà di attuare quattro operazioni strategiche già valutate come ammissibili con decreto del direttore della Direzione urbanistica e sostenibilità del settembre scorso.

“La Regione – ha detto il presidente Eugenio Giani - conferma il proprio impegno per città più sostenibili e vivibili. ‘Arno Vita Nova’ è un esempio concreto di come la pianificazione integrata e la collaborazione tra istituzioni possano generare valore per le comunità locali, migliorando la qualità dello spazio urbano e favorendo la transizione ecologica. È un progetto che unisce visione, innovazione e cura del territorio, elementi chiave per il futuro delle nostre aree urbane. Con la sottoscrizione dell’accordo di programma - ha aggiunto Giani e l’assessore Baccelli - la Regione e i Comuni di Empoli e Capraia e Limite potranno dare avvio agli interventi previsti, ponendo le basi per una rigenerazione urbana che integra mobilità, ambiente e partecipazione sociale lungo l’asse dell’Arno”.

“La strategia ‘Arno Vita Nova’ - ha precisato Baccelli - rientra tra le tredici strategie territoriali urbane individuate dalla Regione con le delibere precedenti, in coerenza con l’accordo di partenariato nazionale per il Pr Fesr 2021–2027. Il percorso è stato accompagnato da successive disposizioni che hanno definito modalità operative, criteri di ammissibilità e tempistiche“.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa