'Pien di Beghe' al Circolo ARCI di Castelfiorentino con 'O se ieri stava proprio bene!'

Dopo il successo dell’anno scorso, 'Pien di Beghe' torna al Circolo ARCI 'Praticelli' di Castelfiorentino con 'O se ieri stava proprio bene!' di Massimo Valori, l’esilarante commedia della stagione 2025.

Catherine Bencivenga, Francesco Cappelli, Cristina Cesare, Chiara Cirillo, Barbara Fattori, Francesco Gelli, Enrico Gronchi, Vittorio Paolinelli, Cinzia Scardigli, Eleonora Scavo, Carla Stefanelli e lo stesso Massimo Valori, che ha curato anche la regia, daranno vita a una vicenda estremamente originale e divertente, che prende le mosse da una trasmissione televisiva, nella quale il protagonista intravede una speranza di salvezza per l’insopportabile situazione in cui si ritrova, salvo poi farsi prendere un po’ la mano, con esiti imprevisti ed esilaranti.

Lo spettacolo, organizzato dalla locale sezione Auser, è l’ennesima occasione per passare un pomeriggio in allegria in compagnia del nostro vernacolo, con una commedia esilarante che 'Pien di Beghe' ha già rappresentato varie volte in tutto l’Empolese Valdelsa, riscuotendo sempre apprezzamenti e consensi e, ovviamente, suscitando ilarità e risate a crepapelle.

Appuntamento quindi a domenica 26 ottobre alle 16.15, al Circolo ARCI “Praticelli”

Fonte: Ufficio stampa

