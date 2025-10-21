Pioggia, due incidenti e disagi in Fi-Pi-Li: oltre 3km di coda a San Miniato verso Firenze, 5km a Cascina

Mattinata complicata per gli automobilisti in Fi-Pi-Li in entrambe le direzioni, anche a causa dell'ondata di maltempo che ha congestionato al viabilità lungo la strada.

Un incidente, intorno alle ore 8.30, è avvenuto poco dopo l'uscita di San Miniato, causando circa 3km di coda tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli ovest in direzione Firenze. Si tratterebbe di un tamponamento tra tre auto in corsia di sorpasso. A causa dello scontro un 51enne è rimasto lievemente ferito, ma n on è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Global Service.

Qualche minuto prima dell'incidente a San Miniato in direzione opposta, verso Pisa, si è verificato un altro sinistro tra Cascina e Navacchio che ha provocato circa 7 km di coda. Anche in questo caso si tratterebbe di un tamponamento che ha coinvolto almeno tre auto.

