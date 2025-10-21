Certaldo, Piscina Fiammetta: Più Certaldo critica la gestione in house e chiede trasparenza

"Durante le sedute del Consiglio Comunale abbiamo più volte sollecitato all’Amministrazione Campatelli la necessità di confrontarsi ed ascoltare gli stakeholders sul tema piscina. Non solo per le vicende legate al cantiere che ancora ad oggi non dispone delle risorse necessarie per il completamento dei lavori; ma anche per la delicata questione della gestione del nuovo impianto.

Più Certaldo, ha espresso fin da subito perplessità sulla gestione in house dell’impianto fortemente sostenuta dall’Assessore Scardigli, a parer nostro sarebbe stato infatti naturale optare per la messa a bando, cercando di ottenere migliori professionalità e una maggiore razionalizzazione dei costi derivanti dalla libera concorrenza.

La negligenza cronica dell’Amministrazione Campatelli ha sollecitato nei giorni scorsi un duro intervento della CGIL ed SLC, che proprio in merito alla gestione dell’impianto ha manifestato forti dubbi sul completamento dei lavori nei tempi stabiliti e sul management che a decorrere dal primo gennaio dovrà assumersi la responsabilità della gestione.

Non è solo una questione amministrativa, spiega la nota a firma del Sindacato, non sappiamo infatti quale società avrà il compito di organizzare l’attività sportiva, dal momento che la Certaldo Servizi non è, e non potrà essere, una società afferente alla Federazione Nazionale Nuoto. Le preoccupazioni riguardano anche e soprattutto i lavoratori, a poco più di un mese dalla cessazione dei rapporti con Acquatempra non sappiamo infatti chi lavorerà all’interno della struttura perché ad oggi non ci sono né bandi di selezione, né accordi necessari a garantire la continuità occupazionale e salariale dei lavoratori occupati presso l’impianto certaldese.

Ribadiamo che i Consiglieri di Più Certaldo sono sempre disponibili al confronto, sebbene l’atteggiamento individualista ed autoreferenziale della Giunta lasci pensare che esistano alcuni interessi personali più cari ai nostri Amministratori rispetto alla continuità dei servizi, alle esigenze dell’utenza e alle tutele per i lavoratori".

Lista Civica Più Certaldo