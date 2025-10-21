Pistoia set cinematografico: si gira il nuovo film di Giovanni Veronesi

Questa mattina, la Sala Maggiore del Palazzo comunale si è trasformata in un set cinematografico. Tra affreschi trecenteschi, lapidi marmoree e il celebre sedile ligneo dei fratelli Mati, la sala più rappresentativa della storia civica pistoiese ha accolto luci, telecamere, troupe e attori per le riprese di un nuovo progetto cinematografico: il film “Dio ride” (titolo provvisorio) di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.

L’antico spazio medievale del Palazzo comunale, dove un tempo si riunivano il Consiglio dei Priori e il Gonfaloniere di Giustizia, ha offerto, dunque, in queste ore, uno spettacolo insolito e suggestivo. Nell’atrio e nel cortile della magnolia si è respirata l’atmosfera frenetica e affascinante delle grandi produzioni, con comparse, attori e maestranze intenti a preparare le riprese con precisione e cura.

La troupe di “Dio ride” è al lavoro a Palazzo già dal fine settimana, impegnata nei sopralluoghi e nella definizione delle inquadrature più suggestive. Le riprese, programmate per l’intera giornata di oggi in Sala Maggiore, si stanno svolgendo in forma riservata e nel pieno rispetto del patrimonio storico e artistico dell’edificio.

Nell’occasione, l’assessore alla cultura Benedetta Menichelli ha accompagnato parte della produzione in un tour della città, per far conoscere e valorizzare le eccellenze di Pistoia, tra cui la nuova sede di Manifatture Digitali Cinema, inaugurata nella Palazzina Coppedè, un polo di innovazione e formazione per nuovi professionisti del settore audiovisivo, pensato per affiancare e potenziare le attività di MDC Prato.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa