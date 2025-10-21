Referendum Multiutility, a Montrappoli un’assemblea pubblica sull’acqua e i servizi

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

L’acqua non è una merce, è un diritto”: con questo slogan si apre l’assemblea pubblica promossa da Trasparenza per Empoli, in programma questa sera al Circolo Arci di Montrappoli, in vista del referendum comunale del 9 novembre 2025 sull’acqua pubblica.

Durante l’incontro si discuterà del futuro della gestione idrica e dei servizi pubblici locali, con particolare attenzione al progetto Multiutility e alle sue implicazioni per cittadini e tariffe. I promotori pongono interrogativi cruciali:

  • Chi decide le tariffe e come potrebbero essere più basse?

  • Perché il progetto Multiutility prevede la quotazione in borsa e cosa comporta per i cittadini?

  • Come la borsa può trasformare i servizi pubblici in debiti da ripagare con le bollette?

  • Come funziona il modello pubblico “in house” in altre città con tariffe più giuste e servizi migliori?

 

Secondo gli organizzatori, votare Sì al referendum significa sostenere tariffe più basse, maggiore controllo pubblico e un modello che metta i cittadini prima degli azionisti.

Informarsi è il primo passo per cambiare – sottolineano  –. Con il referendum possiamo fermare la speculazione e difendere i beni comuni.”

Notizie correlate

Carrara
Cronaca
21 Ottobre 2025
Maltempo in Toscana

Maltempo a Carrara e Massa: scuole chiuse e soccorsi per una famiglia bloccata in casa

Forti piogge hanno colpito nella notte la provincia di Massa Carrara, causando allagamenti e disagi. A Carrara, in località Fossone, una famiglia è stata salvata dai vigili del fuoco dopo [...]

San Miniato
Cronaca
21 Ottobre 2025

Pioggia, due incidenti e disagi in Fi-Pi-Li: oltre 3km di coda a San Miniato verso Firenze, 5km a Cascina

Mattinata complicata per gli automobilisti in Fi-Pi-Li in entrambe le direzioni, anche a causa dell'ondata di maltempo che ha congestionato al viabilità lungo la strada. Un incidente, intorno alle ore [...]

San Miniato
Attualità
21 Ottobre 2025

Al via la nuova stagione teatrale del Quaranthana

Al via la nuova stagione teatrale del Quaranthana 2025-26, Teatro Comunale di San Miniato con appuntamenti da non perdere. Il Quaranthana è un luogo dove riflettere e condividere idee, uno [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina