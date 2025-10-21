Nel Cuoio la sinistra è in lutto: è scomparso Riccardo Susini

Riccardo Susini non c'è più. Se ne è andato uno dei volti storici del PCI e di Rifondazione Comunista nel Cuoio, segretario del circolo di Montopoli a Torre Giulia. Era una delle personalità più apprezzate e vivaci del partito, assieme alla moglie organizzava ogni anno la festa del 25 aprile. Lascia la coniuge, i figli e tutta una comunità che lo sta salutando in queste ore sui social network.

Queste le parole di commiato da parte di Rifondazione Comunista di Pisa: "Ha dedicato la sua vita alla militanza, al suo territorio e al partito. Compagno concreto e instancabile, grande organizzatore, ha sempre anteposto l’interesse collettivo a quello personale. Per anni ha tenuto viva la presenza di Rifondazione al circolo Arci Torre Giulia di San Romano, sostenendo il circolo anche nei momenti più difficili. Insieme a sua moglie Colomba organizzava il 25 aprile a Montopoli, appuntamento che curava con passione e tenacia, nonostante le crescenti difficoltà. Durante le feste del partito lo si trovava sempre al suo posto, alla pizzeria, pronto a dare una mano con il sorriso e la calma di chi crede davvero in ciò che fa. Fra una pizza e un'altra, ha insegnato il mestiere e la vocazione ai propri ideali a tantissimi giovani compagni. La scomparsa di Riccardo lascia un vuoto profondo nella nostra comunità".