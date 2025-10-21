Torna 'Bambine e Bambini in Circolo', nuovo ciclo di incontri e attività educative

Attualità Castelfranco di Sotto
Torna da sabato 25 ottobre “Bambine e Bambini in Circolo”, un nuovo ciclo di incontri e attività educative pensato per stimolare la fantasia, la creatività e la socialità dei più piccoli.

Il progetto, rivolto a tutte le bambine e i bambini tra i 5 e gli 11 anni, si svolgerà fino a dicembre ogni sabato mattina, dalle 10:00 alle 12:00, presso gli spazi della Casa del Popolo APS di Castelfranco di Sotto (via Prov.le Francesca Sud 32), in collaborazione con l’Associazione La Ruzzola.

In ogni appuntamento verranno proposte attività ludico-educative diverse: laboratori di disegno con gli acquerelli, letture animate, giochi di gruppo e laboratori teatrali. Ogni incontro sarà un’occasione per imparare, creare e fare nuove amicizie, tutto attraverso il gioco. Nel corso delle attività, i bambini saranno inoltre guidati alla scoperta della figura di Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, sovrano illuminato che, 260 anni fa, portò in Toscana innovazione e cultura.

Le iscrizioni per “Bambine e Bambini in Circolo” potranno essere effettuate direttamente la mattina stessa delle attività. L’obiettivo di questa iniziativa è offrire ai giovani cittadini di Castelfranco di Sotto opportunità di apprendimento, svago e socializzazione in un ambiente accogliente e stimolante. Le attività sono pensate per favorire la creatività, la manualità e la curiosità dei partecipanti, avvicinandoli in modo divertente al mondo del teatro, della lettura e della storia.

“Bambine e Bambini in Circolo” fa parte di una più ampia serie di iniziative libere e gratuite promosse dalla Casa del Popolo Castelfranco all'interno della rassegna CULTURA (POP)OPOLARE, realizzata con il sostegno e il contributo di Regione Toscana. Tra novembre e dicembre, inoltre è prevista una rassegna di teatro di marionette e burattini per bambini che si terrà nelle domeniche pomeriggio del 9 e 30 novembre e del 14 dicembre, sempre alle ore 16:30.

Tutte le attività sono libere e gratuite. Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare la pagina social facebook Casa del Popolo Castelfranco di Sotto oppure 349 4764783/ 3478836806

 

 

Programma degli incontri

Sabato 25 ottobre, ore 10:00 – 12:00
“Un teatro illuminato! Favole, giochi, corpo e voce”
Un viaggio nella storia del Granduca Pietro Leopoldo raccontata come una favola, per scoprire insieme il teatro come gioco di movimento, fantasia e immaginazione.

Sabato 8 novembre, ore 10:00 – 12:00
“Piccoli attori, grandi riforme! Giochi di gruppo per un teatro di tutti”
Un laboratorio per costruire insieme un teatro di e per tutti, con giochi ispirati all’inclusione, all’empatia e all’apertura culturale e sociale.

 

Sabato 15 novembre, ore 10:00 – 12:00
“Autoritratti d’epoca”
Alla scoperta del Granduca Pietro Leopoldo attraverso storie, giochi e video. A seguire, Sara Aringhieri guiderà i bambini in un laboratorio di disegno con gli acquerelli per dare forma e colore ai propri autoritratti.

Sabato 22 novembre, ore 10:00 – 12:00
“Risate e avventure a corte. Divertimento e improvvisazione per tutte le epoche”                                                                         Tra giochi e invenzioni, scopriremo come il teatro, ieri come oggi, educa e fa nascere sorrisi.

Sabato 29 novembre, ore 10:00 – 12:00
“Dagli stemmi della Toscana al tuo!”
Una coinvolgente lettura animata di storie di altre epoche e un laboratorio di disegno con gli acquerelli a cura di Sara Aringhieri.

Sabato 13 dicembre, ore 10:00 – 12:00
“Laboratorio delle Feste!”
Letture e attività creative per costruire insieme decorazioni e addobbi… aspettando il Natale!

Fonte: CASA DEL POPOLO CASTELFRANCO DI SOTTO a.p.s.

