Un fine settimana di solidarietà e speranza con l’Oratorio 'All’Ombra del Campanile' per l’Ottobre Rosa

In occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce del cancro al seno, l’Oratorio All’Ombra del Campanile promuove un intero fine settimana all’insegna della solidarietà, in collaborazione con il Gruppo Fratres di Galleno-Pinete e con il sostegno del Comune di Fucecchio.

Tre giorni di eventi, incontri e momenti di condivisione per raccogliere fondi a favore dell’associazione ASTRO Onlus, impegnata da anni nel sostegno alle donne colpite da tumore al seno.

Si comincia venerdì 24 ottobre alle 21.15 nella Sala Parrocchiale di Galleno, con una tombola di beneficenza. Una serata di gioco e allegria che avrà però un significato profondo: ogni cartella sarà un piccolo gesto di solidarietà verso chi sta affrontando un momento difficile.

Il weekend prosegue sabato 25 ottobre alle 15, sempre nella Sala Parrocchiale, con un torneo di scacchi di beneficenza, organizzato in collaborazione con Scaccorosso La Serra. Un appuntamento aperto a tutte le età, pensato per unire il piacere del gioco alla volontà di fare del bene.

Infine, domenica 26 ottobre, la giornata sarà dedicata al movimento e alla musica. Alle 15 partirà il Trekking in Rosa nei boschi di Querce, accompagnato dalla guida naturalistica Massimiliano Petrolo, con ritrovo presso il Santuario della Madonna di Querce.

A seguire alle 17 nel suggestivo scenario del Santuario, si terrà un Concerto di Musica con gli allievi dello European Institute of Music: Paride Pescheta al pianoforte, Carlotta Buti alla chitarra classica e Amelia Eckstein al violino.

Il ricavato dell’intero fine settimana sarà devoluto all’associazione ASTRO Onlus per sostenere la ricerca e le attività di supporto alle donne malate di tumore al seno.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa