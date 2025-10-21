Use Rosa Scotti, coach Cioni: "Disunirsi in difesa è stato un errore fatale"

Visto che siamo appena all’inizio, due sconfitte non possono certo essere etichettate come un campanello d’allarme, ma è chiaro che in casa Use Rosa Scotti si cerca di leggere bene la situazione visto che la squadra sta lavorando alla costruzione della propria identità e mettendo a punto i meccanismi in campo. Coach Alessio Cioni ha le idee molto chiare nell’individuare il problema.

“A Costa Masnaga è andata in scena una partita a strappi – spiega – contro una squadra difficilmente leggibile che tira spesso in transizione. Siamo state brave a tenere il piano partita controllando i ritmi per la prima metà mentre, nel terzo quarto, ci siamo fatte prendere dalla frenesia accettando il loro ritmo e soprattutto disunendoci in difesa, cosa che non dobbiamo fare mai. Lì abbiamo perso la concentrazione facendoci spesso battere uno contro uno e quindi potevamo fare meglio. Il terzo tempino è stato quello che ha deciso la partita e poi, nel finale, tutto è diventato difficile visto che siamo state costrette a rincorrere”.

La cosa che più preoccupa il tecnico biancorosso è la difesa. “Non deve più succedere quello che si è visto sabato – prosegue – davanti alle difficoltà non dobbiamo disunirci ma, al contrario, fare quadrato ed è su questo aspetto che lavoreremo nella speranza di fare passi in avanti. Naturalmente tutto il ragionamento poggia sul fatto che siamo una squadra giovane e sappiamo che ogni partita dobbiamo lottarcela dando il centodieci per cento”. Le prime risposte si aspettano già sabato prossimo alle 18.30 quando la Scotti sarà impegnata nella seconda trasferta consecutiva sul campo di Giussano.

