A I Lecci il Coro Comelico di Santo Stefano di Cadore

La musica torna a unire due comunità legate da un lungo e sincero rapporto di amicizia. Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21:30, il Centro per la cultura del territorio “I Lecci” ospiterà il concerto del Coro Comelico, ensemble corale proveniente da Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno.

L’iniziativa nasce nell’ambito del Gemellaggio tra Montespertoli e Santo Stefano di Cadore, un legame che negli anni ha dato vita a scambi culturali, sociali e turistici e che continua a rinnovarsi grazie alla partecipazione attiva delle associazioni dei due territori.

Il Coro Comelico, fondato nel 1966 e noto per il suo repertorio di canti di montagna e di tradizione popolare, porterà sul palco la forza e la poesia delle sue armonie, in un viaggio sonoro capace di evocare paesaggi, storie e sentimenti della cultura alpina. Sarà un’occasione per riscoprire la bellezza del canto corale come linguaggio universale e per rinsaldare il rapporto di amicizia e collaborazione che unisce le due comunità. L’evento è organizzato dal Comune di Montespertoli, dalla Pro Loco di Montespertoli e dall’Associazione Gemellaggi.

«Dopo tanti anni tornano a trovarci gli amici di Santo Stefano di Cadore. – commenta il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini – Il canto del Coro Comelico è un dono prezioso che ci ricorda quanto sia importante mantenere vivi i legami costruiti nel tempo, basati su rispetto, solidarietà e cultura condivisa».

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

