Affitti brevi, Cgil Sunia Firenze-Toscana: "Il Governo riconosca la Legge Toscana, anziché impugnarla"

Il SUNIA sottolinea da sempre che la tassazione sugli affitti brevi non dovrebbe avere un regime agevolato. Consideriamo di conseguenza l’ipotesi dell’aumento della tassazione, da parte del governo, un provvedimento doveroso, diremmo scontato visto quello che gli affitti brevi stanno provocando sui mercati delle locazioni nelle città turistiche di tutto il mondo e non solo in Italia. Sarebbe paradossale se ora il Governo facesse marcia indietro più o meno parzialmente, come si legge in alcune ricostruzioni giornalistiche: questo confermerebbe che l’esecutivo non ha a cuore la questione.

Il problema in ogni caso è che al di là di questo titolo c’è il vuoto totale. Nella Legge di Stabilità c’è poco o niente per la casa, le politiche abitative, l’emergenza alloggi e affitti. Niente interventi strutturali su una materia così impattante socialmente. Se il governo avesse recepito il grido di allarme di tutte le municipalità su questo enorme problema, indipendentemente dal colore politico che le amministra, sarebbe dovuto andare ben oltre.

A partire da come normare l’esistente e limitare il futuro degli affitti brevi, magari riconoscendo la bontà della Legge Regionale Toscana, invece di impugnarla e renderla per il momento inapplicabile. In quel testo c’è lo strumento che consentirebbe ai singoli Comuni, con determinate caratteristiche, di intervenire sulle proprie peculiarità e specificità. E infine una chiosa: chi dice che questo aumento di tassazione penalizza i proprietari, sarebbe il caso che dicesse quanti sono quelli che ne possiedono solo uno destinato ad affitto breve. La proprietà non può essere, anche fiscalmente, considerata tutta uguale, un conto è mettere a rendita una casa da parte di una famiglia, un conto sono i fondi speculativi che hanno 100 appartamenti a Firenze. La progressività dovrebbe partire da queste considerazioni.

Fabio Seggiani, segretario generale Cgil Sunia Firenze e Toscana

