Prorogata allerta meteo, ancora piogge e vento forte in arrivo sull’Empolese Valdelsa

Prosegue l’ondata di maltempo che da mercoledì sta interessando la Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino che conferma e in parte estende le allerte anche per la giornata di giovedì 23 ottobre.

Nei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci resta attiva l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida anche per domani, mentre quella per temporali forti passerà a codice giallo. Sempre per la giornata di giovedì, è previsto inoltre un codice giallo per vento dal pomeriggio.

Situazione in miglioramento, invece, nei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli, dove l’attuale allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti scenderà a giallo nelle prossime ore. Anche qui, attenzione al vento forte dal pomeriggio di giovedì.

Secondo le previsioni, oggi (mercoledì) sono attese precipitazioni sparse, più frequenti sulle zone centro-settentrionali, con rovesci anche intensi. Domani (giovedì) le piogge si estenderanno progressivamente a tutta la regione, con fenomeni a carattere di rovescio o temporale e raffiche di vento da ovest e sud-ovest nel pomeriggio-sera.

La Protezione civile invita i cittadini a prestare la massima attenzione, evitare spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi e tenersi aggiornati sugli avvisi ufficiali diffusi dai Comuni e dalla Regione Toscana.

Notizie correlate