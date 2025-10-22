Assalto al pullman: Daspo per nove tifosi, per sei scatta il test del Dna

Nove sono i Daspo per gli ultrà coinvolti nell'assalto al pullman di domenica 19 ottobre. Il mezzo dei tifosi del Pistoia Basket è stato preso a sassate da quelli del Rieti ed è morto uno degli autisti, il 65enne Raffaele Marianella.

In una nota della Questura reatina si legge che il questore Pasquale Fiocco "valutati gli elementi raccolti dal personale della polizia di stato impegnato nei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica, ha emesso, nei confronti di alcuni tifosi ultras della compagine reatina, il provvedimento di Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive (Daspo)". La durata del Daspo sarà per cinque anni per otto tifosi; per un tifoso è di otto anni.

Nelle prossime ore, secondo quanto riporta ANSA, potrebbe allargarsi a nuovi indagati l'inchiesta. Il pm Lorenzo Francia ha infatti conferito l'incarico per eseguire test sui Dna di almeno altri sei ultrà coinvolti nella vicenda e facenti parte del gruppo dei supporter raggiunti da Daspo.

