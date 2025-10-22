Assalto al pullman: Daspo per nove tifosi, per sei scatta il test del Dna

Cronaca Pistoia
Condividi su:
Leggi su mobile

Nove sono i Daspo per gli ultrà coinvolti nell'assalto al pullman di domenica 19 ottobre. Il mezzo dei tifosi del Pistoia Basket è stato preso a sassate da quelli del Rieti ed è morto uno degli autisti, il 65enne Raffaele Marianella.

In una nota della Questura reatina si legge che il questore Pasquale Fiocco "valutati gli elementi raccolti dal personale della polizia di stato impegnato nei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica, ha emesso, nei confronti di alcuni tifosi ultras della compagine reatina, il provvedimento di Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive (Daspo)". La durata del Daspo sarà per cinque anni per otto tifosi; per un tifoso è di otto anni.

Nelle prossime ore, secondo quanto riporta ANSA, potrebbe allargarsi a nuovi indagati l'inchiesta. Il pm Lorenzo Francia ha infatti conferito l'incarico per eseguire test sui Dna di almeno altri sei ultrà coinvolti nella vicenda e facenti parte del gruppo dei supporter raggiunti da Daspo.

Notizie correlate

Pistoia
Cronaca
21 Ottobre 2025

Agguato al pullman, il legale del ventenne arrestato: "È dispiaciuto, piange"

Gli interrogatori e le relative convalide degli arresti dei tre ultras della Sebastiani Rieti non saranno oggi, martedì 21 ottobre. I tre sono stati presi dalle forze dell'ordine nella serata [...]

Pistoia
Cronaca
21 Ottobre 2025

Agguato al pullman del Pistoia, oggi l’autopsia sull’autista ucciso. Dal Gip i tre ultras fermati

Si terrà oggi l’autopsia sul corpo di Raffaele Marianella, 65 anni, l’autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket morto domenica sera a Rieti durante un assalto al mezzo dopo [...]

Pistoia
Cronaca
20 Ottobre 2025

Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia: fermate tre persone

Tre persone sono state fermate, e una quarta indagata per favoreggiamento, per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto l'autista Raffaele Marianella. Stando a ANSA [...]



Tutte le notizie di Pistoia

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina