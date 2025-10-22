Chiede aiuto ad una passante dopo essere stato legato e picchiato, due arresti

Drammatico episodio nel pomeriggio di domenica 19 ottobre a Firenze, dove un giovane di 23 anni è stato trovato legato mani e piedi all’interno di un appartamento in Via Allori. A dare l’allarme è stata una residente, che ha sentito urla di aiuto e ha chiamato il 112.

Gli agenti delle Volanti di Via Zara, intervenuti sul posto, hanno liberato il ragazzo, che ha raccontato di essere stato aggredito da un uomo di 48 anni e da una donna di 61, con i quali aveva trascorso la notte precedente dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Il giovane sarebbe stato picchiato con un’asta di metallo e immobilizzato con delle corde, entrambe sequestrate dalla Polizia.

La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale, dove i medici hanno riscontrato “trauma cranio-facciale commotivo e tentativo di soffocamento/strangolamento”, con una prognosi di 14 giorni.

I due aggressori, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati e condotti nel carcere di Sollicciano in attesa della convalida. Come previsto dal d.lgs. 188/2021, si ricorda che gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

