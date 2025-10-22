Da San Miniato al Sudamerica: la Bottega di Geppetto in Brasile

Il modello educativo di San Miniato sbarca ancora una volta in Brasile. Il presidente della Bottega di Geppetto, Aldo Fortunati, è impegnato in un ciclo di conferenze nel Paese sudamericano, incontri che si svolgeranno in ben cinque stati (Paranà, San Paolo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Distretto Federale), a cavallo tra la fine del mese di ottobre e l'inizio di novembre (24 ottobre-7 novembre). Al centro degli incontri, che prevedono la presenza complessiva di oltre 4mila persone fra educatori, studenti, responsabili di servizi pubblici e privati e docenti universitari, la presentazione dell’esperienza dei servizi per l’infanzia del Comune di San Miniato, un approccio innovativo e riconosciuto al livello mondiale, come testimoniano i numerosi scambi e incontri che, nel corso degli anni, ci sono stati con le delegazioni di altri Paesi. Ad accogliere la visita del presidente saranno il Colégio Amplação (Stato di Paranà), la Escola Jardim de pequenitos (Stato di San Paolo), il Comune di Porto Alegre, il Colégio João XXIII (Stato di Rio Grande do Sul), il Comune di Itajaì (Stato di Santa Catarina) e infine l’Uniao Marista (Distretto Federale).

“Siamo felici di vedere ancora una volta riconosciuto, a livello internazionale, il valore del modello educativo di San Miniato. La presenza di Aldo Fortunati, presidente della Bottega di Geppetto, in Brasile per un ciclo di conferenze che coinvolgerà migliaia di professionisti dell’educazione, rappresenta un’occasione di grande rilievo non solo per il nostro Comune, ma per l’intero sistema educativo italiano - spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore all'istruzione Matteo Squicciarini -. Questa nuova tappa conferma quanto l’approccio pedagogico sviluppato nei nostri servizi per l’infanzia sia capace di parlare al mondo, portando con sé un messaggio di qualità, innovazione e centralità del bambino. Gli scambi con delegazioni internazionali che si sono susseguiti negli anni sono la testimonianza concreta di un lavoro serio, continuo e condiviso, che oggi trova eco in cinque diversi Stati del Brasile. Ringraziamo il presidente Fortunati per il suo impegno instancabile nella promozione e nella diffusione di un modello che affonda le sue radici nella nostra comunità, ma che guarda con coraggio e competenza al mondo”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

