Deve scontare quasi 5 anni, ma lo trovano in auto: arrestato

Il 19 ottobre a Cascina i carabinieri hanno arrestato un 37enne, irregolare in Italia. Durante un posto di controllo, i militari hanno fermato un'auto e hanno scoperto che il passeggero era destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria.

A seguito di accertamenti, è emerso che l'uomo, già espulso dal Territorio Nazionale nel 2018, era gravato da un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nel 2022.

L’arrestato deve scontare una pena definitiva di 5 anni e 27 giorni di reclusione, oltre a una multa di €4700, a seguito di un cumulo di pene concorrenti per reati gravi commessi tra il 2008 e il 2011 nella provincia di Pisa. Tali reati includono, tra gli altri, delitti contro il patrimonio (furto e rapina aggravata), lesioni personali, evasione e violazioni relative alla normativa sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990).

