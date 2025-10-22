Deve scontare quasi 5 anni, ma lo trovano in auto: arrestato

Cronaca Cascina
Condividi su:
Leggi su mobile

Il 19 ottobre a Cascina i carabinieri hanno arrestato un 37enne, irregolare in Italia. Durante un posto di controllo, i militari hanno fermato un'auto e hanno scoperto che il passeggero era destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria.

A seguito di accertamenti, è emerso che l'uomo, già espulso dal Territorio Nazionale nel 2018, era gravato da un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nel 2022.

L’arrestato deve scontare una pena definitiva di 5 anni e 27 giorni di reclusione, oltre a una multa di €4700, a seguito di un cumulo di pene concorrenti per reati gravi commessi tra il 2008 e il 2011 nella provincia di Pisa. Tali reati includono, tra gli altri, delitti contro il patrimonio (furto e rapina aggravata), lesioni personali, evasione e violazioni relative alla normativa sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990).

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
17 Ottobre 2025

Guardia di finanza, operazione antiriciclaggio: irregolarità in agenzia immobiliare e centro scommesse

Controlli antiriciclaggio delle fiamme gialle pisane. La Guardia di Finanza di Pisa, nel corso di un'ispezione in un'agenzia immobiliare, ha riscontrato irregolarità relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela [...]

Cascina
Cronaca
10 Ottobre 2025

Finisce fuori strada con la moto nel Pisano, muore 55enne tedesco

Tragedia questa mattina lungo la statale 206, dove un motociclista di 55 anni, di nazionalità tedesca, è morto dopo essere finito fuori strada con la sua moto. L’uomo viaggiava insieme [...]

Cascina
Cronaca
5 Ottobre 2025

Fumo al Centro dei Borghi: supermercato chiuso poi riaperto

All'Ipercoop di Navacchio è stata una mattinata convulsa. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 8 di domenica 5 ottobre per la segnalazione di fumo della galleria dei negozi. Per [...]



Tutte le notizie di Cascina

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina