A Empoli si raccolgono libri per destinarli alle famiglie bisognose

Attualità Empoli
L'Associazione Amici della Biblioteca Comunale di Empoli Renato Fucini ha dato avvio ad un progetto di raccolta solidale presso le librerie di Empoli - Libreria Rinascita, Libreria San Paolo Libri & Persone e Libreria Nessun Dove - di libri per bambini ed adulti da distribuire poi alle famiglie bisognose che ritireranno i pacchi alimentari presso le OdV presenti nel territorio.

Il progetto di solidarietà, che vede il patrocinio del Comune di Empoli e della Biblioteca Comunale di Empoli, sarà attuato con l'ausilio di Misericordia di Empoli, Croce Rossa Sede di Empoli e Pubblica Assistenza di Empoli che sceglieranno le famiglie, prevalentemente con bambini piccoli e adolescenti, a cui saranno devoluti i testi narrativi.

