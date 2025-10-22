Firenze, 25enne arrestato per spaccio: sequestrati nella sua abitazione 1375 euro in contante, 75 g di cocaina e 66 g di hashish

Lunedì sera, 20 ottobre, la Polizia di San Giovanni insieme alla Squadra Antidroga della Polizia Municipale di Firenze hanno fermato un giovane sospettato di spaccio in via dei Vanni.

Gli agenti, durante un servizio di osservazione, hanno visto l’uomo uscire da un’abitazione e dirigersi verso il centro città a bordo della propria auto. Dopo pochi minuti, si è fermato per far salire un’altra persona, che è scesa dopo pochi metri.

Fermato dagli agenti, il 25enne ha consegnato spontaneamente due involucri contenenti cocaina, per un totale di 1,10 grammi, dicendo di averli appena comprati dall’autista dell’auto.

Il presunto venditore, anch’egli 25enne, è stato trovato in possesso di 60 euro in contanti e altri cinque involucri di cocaina per circa 3 grammi. Controllando la sua abitazione, la polizia ha sequestrato 1.375 euro, circa 75 grammi di cocaina, 66 grammi di hashish, un bilancino digitale e materiale per il confezionamento della droga.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura e comparirà davanti al giudice per il rito direttissimo.