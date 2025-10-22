Firenze, fuga di gas in Via Masaccio: strada chiusa

Fuga di gas in Via Masaccio a Firenze, dove i Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti questa mattina dalle ore 12:25 per mettere in sicurezza l'area. Da quanto si apprende, la perdita è stata individuata a livello stradale, nei pressi dell’intersezione con Via Sandro Botticelli.

Sul posto, i Vigili del fuoco, insieme al personale di Toscana Energia, hanno effettuato verifiche strumentali per accertare la situazione. La Polizia Locale ha disposto la chiusura della strada tra Via degli Artisti e Via Fra Bartolomeo per consentire i lavori.

Al momento sono in corso le operazioni per mettere in sicurezza la zona, mentre i Vigili del fuoco garantiscono la sicurezza durante l’intervento.