Gialloblu Castelfiorentino sconfitto a Montevarchi dalla Fides

Esordio lontano da casa amaro per il Gialloblu Castelfiorentino, che nella seconda giornata di Divisione Regionale 2 torna a mani vuote da Montevarchi: 61-50 il finale sul parquet della Fides. Approccio assolutamente da dimenticare per i ragazzi di Renato Gasperoni, che di fatto permette alla squadra di casa di indirizzare la sfida fin dalla palla a due e poi gestire il vantaggio nell’arco dei 40 minuti.

L’avvio, infatti, è a senso unico: mentre il Gialloblu, pur a ranghi ridotti, fatica su entrambe le metà campo, Montevarchi approfitta delle disattenzioni difensive castellane e spinge il piede sull’acceleratore, toccando un perentorio 28-7 al primo riposo e mantenendo il vantaggio più o meno invariato nella seconda frazione (39-20 all’intervallo). La reazione castellana arriva al rientro dagli spogliatoi, quando i gialloblu piazzano il break che dimezza la forbice e prova a riaprire i giochi (52-42 al 30′). Una rimonta che però non riesce a scalfire il controllo locale: nell’ultimo quarto, infatti, con gli attacchi che faticano sia dall’una che dall’altra parte, alla Fides basta soltanto amministrare.

Prossimo impegno domenica 26 ottobre alle 18 al PalaBetti contro Terranuova Bracciolini.

FIDES MONTEVARCHI – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 61-50

Tabellino: Di Camillo 11, Talluri 6, Tavarez 10, Damiani 1, Filippini 8, Cetti 2, Ciampolini 8, Bartolini 4, Nencini, Bici. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 28-7, 39-20 (11-13), 52-42 (13-22), 61-50 (9-8)

Arbitri: Ciabattini di Terranuova Bracciolini, Mori di Agliana.

Fonte: Abc - Ufficio stampa