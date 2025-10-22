Il vino incontra il cioccolato: torna 'Calici e Cioccolato' a Santa Maria a Monte

Un connubio irresistibile tra eleganza e dolcezza, tra la raffinatezza del vino e la passione del cioccolato. Domenica 26 ottobre, dalle 15:30 alle 19:30, nel suggestivo scenario del centro storico di Santa Maria a Monte, torna uno degli appuntamenti più amati dell’autunno: “Calici e Cioccolato”, giunto alla sua terza edizione.

L’evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, con il patrocinio del Comune, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e la collaborazione di Usiglian del Vescovo e Angiolini Cioccolato.

Durante il pomeriggio, presso il Museo Casa Carducci e la Cisterna Medievale, i visitatori potranno assistere a show cooking dal vivo e partecipare a degustazioni guidate, dove il protagonista sarà l’incontro tra vino e cioccolato: un abbinamento che stupisce, conquista e racconta l’identità più autentica della Toscana.

“Lavorare con Santa Maria a Monte è sempre un piacere: qui c’è un’ottima collaborazione e negli anni questo territorio ha saputo crescere e valorizzarsi”, commenta il Presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa, Alessandro Simonelli. “Portare qui manifestazioni come questa significa promuovere non solo i prodotti tipici, ma anche la qualità della vita e dell’accoglienza di questo territorio. Continueremo a collaborare per creare nuovi eventi che valorizzino il borgo e le sue eccellenze. Sono certo che anche questa terza edizione sarà un successo, con grande partecipazione di pubblico e la qualità che contraddistingue le manifestazioni firmate Confcommercio.”

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa