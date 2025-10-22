Parco della Piana devastato dagli incendi: Legambiente presenta esposto contro ignoti

Sono ormai quattordici gli incendi che hanno colpito la fragilissima area SIC (Sito di Interesse Comunitario “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese” codice Natura 2000: IT5140011) da giugno a oggi. Una escalation di episodi a cerchi concentrici intorno all’importante area protetta “Podere la Querciola” gestita dal Circolo CIAS Legambiente Sesto Fiorentino. Ammonta a oltre 20 ettari la superficie percorsa dal fuoco, tre i capanni di monitoraggio e controllo dell’avifauna andati completamente distrutti, inestimabili i danni arrecati alla flora e alla fauna locale.

Per questo motivo, stamani, mercoledì 22 ottobre 2025 il Presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza e il Presidente di CIAS Legambiente Sesto Fiorentino Stefano Mattii hanno sporto formale denuncia verso ignoti, presso il Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze, alle Cascine.

“Siamo preoccupati per l’entità e la reiterazione del crimine commesso contro questo delicato ecosistema, che, lo ricordiamo, rappresenta un brano essenziale del nascente Parco Agricolo della Piana; – dichiarano Fausto Ferruzza e Stefano Mattii, rispettivamente Presidente regionale e locale di Legambiente – ma al tempo stesso siamo sereni e determinati, nella piena consapevolezza che ogni millimetro del parco sarà ricostruito con dedizione, cura e assoluta fermezza. Agli autori di questo odioso ecoreato vogliamo semplicemente dire che non ci intimideranno mai e che i moti di affetto e solidarietà che l’Associazione sta ricevendo in questo momento ci convincono a operare con ancora maggior determinazione a tutela della natura e del Parco della Piana”.

Fonte: Legambiente Toscana - Ufficio stampa